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حزب الله يستهدف تجمعين لقوات الاحتلال على مرتفع القلع في بليدا وخلف بلدة مارون الراس بصليتين صاروخيتين

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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