الهجوم الأكبر على صفد حتى الآن.. أكثر من 100 صاروخ وإصابات مباشرة

العالم-الاحتلال

وذكرت قناة 24 الاسرائيلية أن الصواريخ أصابت المباني بشكل مباشر حيث اندلعت الحرائق في عدة اماكن في المدينة، مقدرة بأن عدد الصواريخ تجاوز المئة

وانطلقت - في وقت سابق اليوم - صافرات الانذار في أكثر من 40 مستوطنة وموقعا في شمال الاراضي المحتلة والجولان.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله ويؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة القوات الإسرائيلية.

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وإذ يواصل حزب الله استهداف تحركات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، يكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.