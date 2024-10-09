الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يشن غارة على بلدة "دردغيا" في قضاء صور جنوبي لبنان

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :