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اعلام الاحتلال : اكثر من 200 صاروخ اطلقت من لبنان تجاه شمال فلسطين والجولان في الدقائق الاخيرة

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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