السفارة الايرانية في لندن ترد على اتهامات رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني

العالم - ايران

واشارت السفارة الايرانية، عبر بيان صادر عنها بهذا الشان، بان "احد المسؤولين الامنيين في الحكومة البريطانية، اتهم ايران من جديد بالتآمر ضد بريطانيا؛ دون تقديم أي دليل على هذه المزاعم الواهية".

واضافت السفارة الايرانية: يبدو ان هذه التخرصات حرف الراي العام عن تواطؤ الحكومة البريطانية في شن الحروب وجرائم الابادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني اليوم.

ونصحت السفارة الايرانية في لندن، الحكومة البريطانية، بانه بدل السعي لتشويه سمعة الاخرين، تستخدم نفوذها لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني، وتكفّ عن توفير ملاذ امن للجماعات الارهابية والزمر التي تروج للكراهية والعنف داخل بريطانيا.