الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: الطيران الحربي الاسرائيلي ينفذ غارات على بلدة شبعا ما ادى الى قطع طريق شبعا - جنعم - راشيا - عين عطا

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :