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حزب الله استهدف قوة لجنود الاحتلال حاولت التسلل من منطقة راس الناقورة تجاه "المشيرفة " بمسيرة انقضاضية واصابت هدفها بدقة

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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