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وزارة الصحة اللبنانية : 2141 شهيدا و 10099 جريحا منذ بدء عدوان الاحتلال في 8 اكتوبر العام الماضي

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

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