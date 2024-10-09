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عشرات الجنود يهددون نتنياهو بالتوقف عن القتال في غزة ولبنان

عشرات الجنود يهددون نتنياهو بالتوقف عن القتال في غزة ولبنان
الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

كشفت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن رسالة بعثتها مجموعة من الجنود الإسرائيليين مهددين فيها بالتوقف عن الخدمة إذا لم تتحرك الحكومة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى.

العالم-الاحتلال

وبحسب القناة، الرسالة موجهة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، بتوقيع 130 جنديا كتبوا أن "استمرار الحرب في غزة لا يؤخر فقط عودة الأسرى، بل يعرض حياتهم للخطر أيضا".

وأضافوا: "إذا لم تغير الحكومة اتجاهها فورا وتعمل على التوصل إلى اتفاق لإعادة المختطفين إلى منازلهم، فلن نتمكن من مواصلة الخدمة".

وأشاروا في رسالتهم إلى أنه "بالنسبة للبعض منا، تم بالفعل تجاوز الخط الأحمر، وبالنسبة للآخرين، فإن اليوم الذي نتوقف فيه بقلب مكسور عن الخدمة يقترب بسرعة".

وتضم المجموعة جنودا من الاحتياط والنظاميين الذين قاتلوا في قطاع غزة وعلى الحدود الشمالية.

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