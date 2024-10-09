روسيا تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي الأخير على دمشق

العالم - سوريا

وقالت زاخاروفا: "أود أن أعلق على ضربة إسرائيلية أخرى على دمشق، حدثت الليلة الماضية، حيث انتهكت إسرائيل مرة أخرى بشكل صارخ سيادة سوريا وقصفت مبنى سكنيا متعدد الطوابق في منطقة مكتظة بالسكان في دمشق".

وتابعت: "نحن ندين بشدة هذا الفعل، وأيا كان المستهدف بهذا الهجوم، فقد تم تنفيذه على أراضي دولة ثالثة وفي مناطق سكنية مكتظة، ما يؤدي حتما إلى سقوط ضحايا بين الأبرياء، ومن المشين أن مثل هذه التصرفات أصبحت بالمعنى الحرفي ممارسة روتينية تطبق في سوريا ولبنان وقطاع غزة".

وأضافت زاخاروفا: "ندعو الجانب الإسرائيلي مرة أخرى إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالمعايير الأساسية للقانون الدولي".

و مساء يوم أمس الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها:

حوالي الساعة ٢٠,١٥ مساء الثلاثاء شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا احد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى ارتقاء 9 شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة أحد عشر آخرين بجروح كحصيلة أولية، وإلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة، وما يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض.

يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.

وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات "إسرائيل" والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني.