الصحة اللبنانية تعلن الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان

العالم-لبنان

وأضافت وزارة الصحة اللبنانية في بيانها الأربعاء، أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 2141 شهيدًا و10099 جريحًا.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:

- جبل لبنان: 4 جرحى

- جنوب لبنان: 12 شهيدا و37 جريحا

- النبطية: شهيدان و34 جريحا

- البقاع: 7 شهداء و3 جرحى

- بعلبك الهرمل: شهيد وجريحان

وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس:

22 شهيدا وإصابة 80 بجروح.

وأعلنت أنه "بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2141، والجرحى إلى 10099".