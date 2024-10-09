الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

سرايا القدس تعلن استشهاد احد مقاتليها باشتباك مع قوات الاحتلال في طوباس

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :