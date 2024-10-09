بيان سعودي جديد بشأن صحة الملك سلمان

العالم - السعودية

وجاء في بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي، ان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود استكمل اليوم الأربعاء الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة، وقد تماثل للشفاء.

ونادرا ما تتم مناقشة صحة الملك، لكن الديوان الملكي كشف في مايو أنه يخضع لبرنامج علاجي يتضمن مضادات حيوية بعد دخوله المستشفى لإجراء فحوص، وأعلن بعد فترة وجيزة أنه تعافى.

وترأس الملك سلمان (88 عاما) جلسة لمجلس الوزراء في 24 سبتمبر، بحسب الإعلام الرسمي.

وكان قد دخل في مايو 2022 المستشفى لإجراء تنظير للقولون، وبقي مدة أسبوع تقريبا لإجراء فحوص أخرى و"للراحة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية آنذاك.

ودخل المستشفى أيضا في مارس 2022 للخضوع لما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بـ"فحوص تكللت بالنجاح"، ولتغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب.

وعام 2020 خضع لعملية جراحية لاستئصال المرارة.

وكان الملك سلمان أميرا لمنطقة الرياض لعقود، كما شغل منصب وزير الدفاع.