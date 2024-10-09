الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في مخيم جباليا

العالم-فلسطين

وذكرت مصادر صحفية بتكدس جثامين عدد من شهداء مجزرة النازحين في شمال قطاع غزة، حيث قصف الاحتلال خياماً في مستشفى اليمن السعيد ومنطقة الفاخورة.

ووصلت جثامين الشهداء الى مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، جراء قصف قوات الاحتلال خيام النازحين بمستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 60 شهيدا، 47 منهم في شمال القطاع، ليصل عدد الشهداء خلال 5 أيام من العدوان على شمال القطاع إلى 120 شهيدا.

واستشهد عشرات المواطنين، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر، ظهر اليوم الأربعاء؛ في مجازر إسرائيلية متتابعة في جباليا شمال قطاع غزة، وسط محاصرة قرابة 400 ألف فلسطيني، في اليوم الـ 5 للعملية العسكرية بالمنطقة.