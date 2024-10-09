الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: طيران الاحتلال اعتدى على بلدة دبين في جنوب لبنان

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :