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جيش الاحتلال اعترف بمقتل 11 جنديا واصابة 168 آخرين منذ بدء التوغل البري عند الحدود مع لبنان

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

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