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المنسق الاممي للشؤون الانسانية في لبنان: بدون وقف اطلاق النار المعانات ستتعمق ويجب على المجتمع الدولي العمل من اجل منع تفاقم الاوضاع

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

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