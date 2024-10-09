الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المنسق الاممي للشؤون الانسانية في لبنان: بدون وقف اطلاق النار المعاناة ستتعمق ويجب على المجتمع الدولي العمل من اجل منع تفاقم الاوضاع

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :