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رئيس بلدية كريات شمونه يحذر المستوطنين من خطر البقاء ويطالبهم بالمغادرة

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

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