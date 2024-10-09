الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

الاطفاء في كيان الاحتلال: 15 فريقا يتعاملون مع الحرائق في الشمال جراء القصف الصاروخي اللبناني

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :