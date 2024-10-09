"سرايا القدس" تستهدف ثلاثة مسيّرات صهيونية في خان يونس

العالم-فلسطين

وفي نفس السياق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أنها فجرت عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتها تفخيخ منزل غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان صادر عنها إن عناصرها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" في قوة صهيونية أثناء محاولتها تفخيخ منزل وتفعيل "روبوت" مفخخ".

وأضافت "وفور تقدم قوة النجدة للمكان تم استهداف دبابة "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمال القطاع المحاصر.