الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٦:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب شهداء الاقصى: عمليات اغتيال القادة لن تزيد مقاتلينا الا عزما وصلابة وسيتبع القائد قائد آخر يكمل المسير على ذات النهج والدرب

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :