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الاحتلال يعلن هبوط طائرتين تحملان جنودا مصابين في مشفى بيلنسون بالداخل المحتل

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

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