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شهداء وجرحى جراء غارة اسرائيلية على بلدة دردغيا جنوبي لبنان

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

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