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جيش الاحتلال ينسف مجمعات سكنية في شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

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