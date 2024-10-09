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اعلام الاحتلال: 130 جنديا يعلنون انهم سيرفضون الخدمة العسكرية اذا لم تعمل حكومة نتنياهو على ابرام صفقة لتبادل الاسرى

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

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