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مصادر لبنانية: طيران العدو الاسرائيلي يعتدي على بلدتي صريفا ودردغيا بجنوب لبنان

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

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