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جيش الاحتلال يعلن إصابة 40 جنديا بينهم 4 بجروح خطيرة في مختلف جبهات القتال خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

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