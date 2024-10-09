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اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في محيط مدخل مخيم الفارعة جنوب طوباس

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

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