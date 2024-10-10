الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

سانا: قصف إسرائيلي من جهة شمال لبنان استهدف نقطة عسكرية بريف حماه السورية

الأربعاء ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :