الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
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غارة إسرائيلية على منزل مأهول بالسكان جنوب شرقي مدينة خانيونس

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

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