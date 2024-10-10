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فجر اليوم الخميس وبواسطة الطيران المسيّر..

شاهد.. المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفا حيويا في أم الرشراش 'ايلات' المحتلة

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الخميس، هدفاً حيوياً في ام الرشراش "ايلات" في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر.

العالم - العراق

وقالت "المقاومة الاسلامية في العراق" في بيان لها، انه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس 10-10-2024، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وأدناه البيان الصادر عن المقاومة الاسلامية في العراق:

بيان صادر عن المقاومة الاسلامية في العراق :

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
صدق الله العليّ العظيم

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس 10-10-2024، هدفاً حيوياً شمال اراضينا المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّرة.
وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق
الخميس ٦ - ربيع الثاني - ١٤٤٦ هـ

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