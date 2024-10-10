الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في المعارك مع حزب الله

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :