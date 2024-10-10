شاهد.. حزب الله يوسع دائرة نيرانه ويسطر الملاحم في الحدود

العالم - خاص بالعالم

صليات ورشقات صاروخية مكثفة ومتتالية أمطرت بها المقاومة الإسلامية في لبنان ولساعات مستوطنات الاحتلال وتجمعات جنوده شمال فلسطين المحتلة وصولا لحيفا وصفد والجولان المحتلين موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوفه ومصيبة العديد من مبانيه فضلا عن تسبب صواريخها في انقطاع التيار الكهربائي واندلاع الحرائق.



المقاومة اعلنت استهداف تجمعات لقوات الاحتلال بمدينة صفد ومستوطنات حتسور القريبة منها وأمنون شمال طبريا بصليلات صاروخية كبيرة وقذائف المدفعية، كما استهدفت تجمعات الاحتلال في مستوطنات كفرجلعادي وكريات شمونة ومسكفعام ومنطقة زوفولون في الكريوت شمال مدينة حيفا وقاعدة راعم العسكرية جنوب الجولان.

جيش الاحتلال اعترف بسقوط قتلى وجرحى وإصابة مبان جراء صواريخ المقاومة، كاشفا عن فتح تحقيق حول فشل القبة الحديدية في التصدي للصواريخ فيما طلبت بلدية مستوطنة كريات شمونة من ألفي مستوطن مغادرة المستوطنة فوراً مؤكدة اندلاع الحرائق في أماكن عدة. وتحدثت تقارير الاحتلال عن إطلاق أكثر من 200 صاروخ خلال دقائق فقط من لبنان تجاه مستوطنات شمال فلسطين المحتلة وصفد والجولان السوري المحتل مشيرة الى فشل دفاعات الاحتلال في التصدي للرشقات الصاروخية.

وفيما يخص محاولات التوغل واصلت المقاومة إفشال محاولات قوات الاحتلال التقدم والتسلل للقرى اللبنانية، واستهدفت بصليات صاروخية وقذائف المدفعية تجمعات لقوات الاحتلال في بساتين المنارة وكروم المراح وجنوب مارون الراس وفي رأس الناقورة موقعة أفرادها بين قتيل وجريح.

كما استهدفت المقاومة قوات حاولت التقدم باتجاه مناطق اللبونة وميس الجبل ومحيبيب مفجرة عبوة ناسفة بِقوةٍ من الجنود ومشتبكة معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا وأوقعت فيها إصابات دقيقة.

اما جيش الاحتلال فاعترف بإصابة ثلاثة جنود فقط في المعارك المتواصلة، وقد كشف تحقيق ميداني أن عناصر حزب الله لديهم ذخيرة كلاشينكوف عالية الفتك خارقة للدروع الخزفية ما يزيد في خسائر الجيش الاسرائيلي.