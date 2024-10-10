هذا ما تمخض عن زيارة عراقجي إلى الرياض.. وما هي المحطة الثانية؟

العالم - خاص بالعالم

جولة اقليمية في دول الخليج الفارسي؛ يقوم بها وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي.. هدفها بحث القضايا الثنائية وآخر التطورات وسبل ارساء السلام في المنطقة ووضع حد لجرائم الكیان الاسرائيلي.

عراقجي بدأ جولته من العاصمة السعودية الرياض حيث اكد خلال لقائه نظيره السعودي فيصل بن فرحان ان العلاقات الايرانية السعودية، اخذة بالنمو وتمضي باتجاه جيد.

وقال عراقجي: "اتطلع بان تؤدي المشاورات فيما بيننا الى تهيئة ظروف افضل لفلسطين ولبنان والسلام الاقليمي؛ هدف الزيارة هو اجراء مشاورات حول قضايا المنطقة واستعراض التطورات الاخيرة في لبنان وغزة".

كذلك التقى الوزير الايراني ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؛ وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

بدوره اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية 'اسماعيل بقائي هامانة'، ان اللقاءات والمباحثات كانت مفيدة وبناءة؛ مبينا ان الجانبين طالبا بوقف الحرب على غزة ولبنان وايصال المساعدات الانسانية الى النازحين في اقرب وقت ممكن.

يذكر أن مصدرا إيرانيا كبيرا كان قد أكد في وقت سابق إن طهران أبلغت دول الخليج الفارسي أن السماح باستخدام مجالها الجوي أو قواعدها العسكرية لشن هجمات على إيران سيكون غير مقبول، وستعده طهران فعلا صادرا عن المجموعة بأكملها؛ وحذرت من أن أي تحرك من هذا القبيل سيؤدي سيستدعي الرد.

ويقول متابعون للتطورات المتسارعة ان طهران تسعى مؤخرا إلى مبادرات بشأن وقف إطلاق النار، على امل التوصل إلى نتائج في تهدئة الملفات الساخنة مؤكدة على ضرورة أن تكون هناك مساعٍ جماعية من المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي.