شاهد.. صرخة طفل تلخص يوما أليما عاشه شمال قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم



يوم يعتبر من اشد ايام العدوان على المدنيين في قطاع غزة، عشرات ان لم يكن المئات من الشهداء والجرحى سقطوا في عدة مجازر ارتكبها جيش خلال 24 ساعة فقط... جل الشهداء والجرحى سقطوا في جباليا ومخيمها شمالي القطاع، فيما لا يزال هناك العشرات تحت الانقاض، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويسهدف جيش الاحتلال بشكل مباشر التجمعات المدنية حيث ينسف المربعات سكنية بشكل كامل بالاضافة الى استهداف مناطق ايواء النازحين بالاضافة ضرب البنية التحتية بشكل مباشر.



جيش الاحتلال أحكم حصاره على شمال قطاع غزة من جميع الجهات، ليعزله عن مدينة غزة، في ظل قصف مدفعي وجوي مكثف ونسف لمنازل المواطنين.

وفرض جيش الاحتلال حصارا مطبقا على جباليا وبلدتي بيت حانون وبيت لاهيا، وعمد إلى إطلاق النار على كل من يتحرك، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي استهدف منازل وشوارع ومنشآت.

ويجبر جيش الاحتلال الاهالي قسرا على الخروج من منازلهم بشمال قطاع غزة للتوجه نحو الجنوب. ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة نحو الشمال، بالتزامن مع حملة تجريف واسعة في المنطقة. وبحسب المصادر فان جيش الاحتلال يسعى لانشاء منطقة عازلة واسعة بين مستوطنات غلاف غزة وشمال القطاع.



وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اعلنت ان مستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة شمالي القطاع تلقت أوامر إجلاء قسري من جيش الاحتلال تشمل المرضى والكوادر الطبية دون توفير بدائل آمنة للإخلاء.

وأضافت أن الاحتلال يعرقل عملية إجلاء المرضى من خلال إجراء تفتيش لسيارات الإسعاف. وكثف جيش الاحتلال خلال الساعات الماضية غاراته في محيط المستشفيات شمالي القطاع، وسط تحذيرات من تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطبي. من جانبها اكدت منظمة أطباء بلا حدود ان أوامر الإخلاء التي صدرها كيان الاحتلال لسكان شمال قطاع تحوّل تلك المناطق إلى أرض غير صالحة للعيش.