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وزير الخارجية الايراني: الكيان الاسرائيلي يقود المنطقة الى الكارثة ويجب عبر اليقظة والتعاون والحكمة والشجاعة تجاوز هذه المرحلة العصيبة

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

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