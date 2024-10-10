مسؤول كبير في حرس الثورة الإسلامية يكشف سيناريو الرد الإيراني على أي هجوم إسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

ظروف استثنائية في المنطقة والعالم خلقتها تداعيات عملية الوعد الصادق 2 التي وضعت قواعد ردع جديدة يصعب على القاصي والداني استيعابها ادخلت الكيان الاسرائيلي في متاهة وكسرت هيبته وشلت قراره في الرد بعد ان كان يتوعد ويهدد.

مستشار قائد حرس الثورة الإسلامية العميد إبراهيم جباري اكد أن إيران ستسوي عشرات المصانع والمنشآت العسكرية والاقتصادية الإسرائيلية بالأرض إذا ضربت تل أبيب نقطة من أراضيها مؤكدا ان امريكا هي سبب المشاكل في العالم ولولا الدعم الذي تقدمه الى تل ابيب كانت المقاومة قضت على هذا الكيان في عملية طوفان الاقصى.



وقال العميد جباري: "أن إيران ستسوي عشرات المصانع والمنشآت العسكرية والاقتصادية الإسرائيلية بالأرض إذا ضربت تل أبيب نقطة من أراضيها".

وأضاف: "أن أميركيا ي سبب المشاكل في العالم، عندما بدأت عملية طوفان الأقصى العام الماضي لو لم تقدم أميركا الدعم للكيان الإسرائيلي لكان القضاء على هذا الكيان تم في شهرين".

موازين القدرة ومعادلات المواجهة الاستراتيجة تخطها إيران، النار بالنار والقادم اقوى واشد بأسا هذا ما اكده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مؤتمر دعم الاطفال والشباب الفلسطينيين في طهران وقال أن طهران سترد بقوة على أي هجوم اسرائيلي، ولن تتردد أو تتأخر في تنفيذ هذا الرد.



الكيان الاسرائيلي وبكل بنيته التحتية بحجم إحدى المحافظات في ايران فهل سيتجرأ على العدوان على ايران. رسائل بليغة تدرسها تل ابيب بدقة وحذر مع واشنطن وهي تتمنى ردا محدودا قصير المدى تتجنب فيه الرد الايراني في حال ارتكبت خطأ واعتدت على ايران.