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اذاعة جيش الاحتلال: تعزيز الاجراءات الامنية حول مكتب بن غفير بعد ورود معلومات استخبارية تفيد يوجود خطر اغتياله

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

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