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سرايا القدس تقنص جنديا اسرائيليا في منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

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