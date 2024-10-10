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مفوض الأونروا: أكثر من 400 ألف شخص محاصرون في شمال غزة

مفوض الأونروا: أكثر من 400 ألف شخص محاصرون في شمال غزة
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أن هناك أكثر من 400 ألف شخص محاصرون في شمالي قطاع غزة، في ظل العدوان الصهيوني عليها.

العالم - فلسطين

وأضاف لازاريني، على منصة "إكس"، إن "شمال غزة لا نهاية للجحيم فيه وهناك ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون في المنطقة، وأن أوامر الإخلاء الأخيرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجبر الناس على الفرار "مرارا وتكرارا"، وخاصة من مخيم جباليا، مشيرا إلى وجود الكثير من الأشخاص يرفضون ذلك لأنهم يعرفون جيدا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأوضح أن هناك ملاجئ تابعة للأونروا أجبرت على الإغلاق، بعضها أغلق لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار إلى انتشار الجوع وتعمقه مرة أخرى في شمالي القطاع مع عدم توفر أي إمدادات أساسية تقريبا.

وبين أن "الأطفال هم كما كانوا دائما، أول وأكثر من يعانون"، متحدثا أن العملية العسكرية الأخيرة تهدد المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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