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طيران الاحتلال يشن غارة على بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

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