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استشهاد 5 من رجال الدفاع المدني إثر غارة صهيونية على لبنان

استشهاد 5 من رجال الدفاع المدني إثر غارة صهيونية على لبنان
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الدفاع المدني اللبناني، عن ارتقاء عدد من طواقمه إثر قصف طيران الاحتلال الصهيوني احد مراكزه في قضاء صور غرب البلاد.

العالم - لبنان

واعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية في بيان أن "خمسة من الموظفين من عديد مركز صور الإقليمي استشهدوا على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في بلدة دردغيا، حيث كانوا يتواجدون داخل المركز على اهبة الاستعداد لتلقي نداءات الإغاثة".

هذا أكد المدير العام للدفاع المدني "ريمون خطار"، على الاستمرار في هذه الرسالة الإنسانية مهما عظمت التضحيات.

وفي السياق، أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية بأنّ "العدو الإسرائيلي جدد هذه الليلة استهداف طواقم الإنقاذ والإسعاف ضاربا عرض الحائط بالقوانين والأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية".

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