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الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يعزل شمال القطاع عن مدينة غزة بشكل كامل

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

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