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الدفاع المدني بغزة: اخلاء مستشفيات شمال القطاع قد يؤدي لانهيار كامل بالنظام الصحي

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

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