الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي يلتقي نظيره القطري في الدوحة

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :