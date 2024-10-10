الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب القسام تعلن تدمير دبابة ميركافا غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :