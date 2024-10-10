الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: تم رصد نحو 40 عملية اطلاق صاروخ من لبنان نحو الجليل الاعلى

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :