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المقاومة اللبنانية تستهدف كريات شمونه ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة

الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

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