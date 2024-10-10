البحرية البريطانية تعلن إصابة سفينة بقذيفة في البحر الأحمر

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وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن ربان سفينة أبلغ عن إصابة السفينة بقذيفة غير معروفة، وإنها تعرضت لأضرار لكن لم يتم رصد أي حريق أو خسائر بشرية. مضيفة أن السلطات المعنية تجري تحقيقا.

وجاء في البيان أن التقارير تشير إلى أن أفراد الطاقم لم يصب أي منهم بأذى، وأن السفينة تواصل الإبحار إلى ميناء الرسو التالي.

وبدأت المقاومة اليمنية، في نوفمبر2023 الماضي، باستهداف السفن الإسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي وصولا الى البحر المتوسط بصواريخ ومسيّرات، تضامنًا مع قطاع غزة وردا على حصاره وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة فيه منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي وردا على العدوان الذي تشنّه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.